Seconda vittima della West Nile in Campania | 74enne morto a Napoli

Una seconda vittima in Campania per la West Nile. Un uomo di 74 anni è deceduto venerdì scorso - secondo quanto riferiscono il Mattino e il Messaggero - all’Ospedale del Mare di Napoli ma la notizia si è appresa solo nelle ultime ore. embedpost id="2074652" L’uomo, nato a Pomigliano d’Arco, era stato trasferito d’urgenza in ospedale il 20 luglio scorso per un’emorragia digestiva. Due. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Seconda vittima della West Nile in Campania: 74enne morto a Napoli

