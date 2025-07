Warner Bros le due divisioni hanno un nome definitivo sparisce Discovery dalla realtà film e streaming

Dopo lo scorporamento della Warner Bros. Discovery in due diverse realtà, annunciato a inizio giugno, sono stati scelti i nomi definitivi delle due aziende. La Warner Bros. tornerà semplicemente "Warner Bros.".

