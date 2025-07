La Vuelta a España parte dal Piemonte | Torino si prepara agli eventi della Fiesta Española

Sabato 23 agosto, la passione per il ciclismo invaderà il Piemonte con la "Salida Oficial" della Vuelta a España, che prenderà il via da Venaria Reale. Un evento di portata internazionale che, grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, Città di Torino e gli enti locali, porterà il grande. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La Vuelta a España 2025 parte dal Piemonte. La prima tappa di 189 km della "Salida Oficial" al via sabato 23 agosto dalla splendida Reggia di Venaria Reale. E Torino celebrerà l'evento con una festa lunga tre giorni.

