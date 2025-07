Tempo di lettura: 2 minuti Non solo tuffi e scivoli: ad AcquaFlash irrompe la musica con “Summer Flash”, il nuovo format televisivo nazionale di Canale Italia. Le registrazioni dello show ricco di musica, sfide e divertimento prenderanno il via sabato 2 agosto e proseguiranno ogni sabato fino al 6 settembre: unica pausa il 16 agosto. Un’occasione imperdibile anche per gli ospiti di AcquaFlash, che potranno assistere, per l’intera giornata, a tutte le fasi della registrazione di uno show. Al centro del programma due DJ pronti a sfidarsi a colpi di beat, con l’obiettivo di conquistare la giuria presieduta da un DJ super giudice, un personaggio di spicco nel panorama musicale ( Botteghi, Giorgia mos, Danilo Russillo, Antonio di Martino sono tra quelli che hanno giĂ confermato la presenza). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Summer Flash”: il nuovo show dell’estate dal 2 Agosto all’AcquaFlash di Licola