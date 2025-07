Disposta l' autopsia dopo la morte di Celeste Pin Quella strana telefonata…

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Celeste Pin, ex calciatore e capitano storico della Fiorentina, trovato senza vita lo scorso 22 luglio nella sua abitazione sulle colline di Firenze. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto l'autopsia sulla salma, che verrà eseguita domani presso l'Istituto di Medicina legale del policlinico di Careggi. L'indagine, coordinata dalla pubblico ministero Silvia Zannini, è stata avviata in seguito a un esposto presentato dall'ex moglie di Pin, Elena Fabbri, rappresentata dall'avvocato Mattia Alfano. La donna ha richiesto accertamenti approfonditi, tra cui gli esami tossicologici, l'autopsia e l'analisi del contenuto del cellulare dell'ex calciatore, sequestrato dalla polizia subito dopo il ritrovamento del corpo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Disposta l'autopsia dopo la morte di Celeste Pin. Quella strana telefonata…

