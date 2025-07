Ente Parco dei Colli la nota | Controllo cinghiali una priorità

Il Parco Regionale dei Colli Euganei torna a far sentire la propria voce sulla gestione della popolazione di cinghiali. L'ente ha confermato, in queste ore, l'intenzione di proseguire con un'azione sistematica e regolamentata per contenere la presenza dell'ungulato sul territorio.

Un progetto di reinserimento di Fondazione Una e Federparchi, nell'isola di Pianosa con il contributo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano - I sola di Pianosa (Livorno), 29 mag. (askanews) – Nella cornice della Settimana Europea dei Parchi, Fondazione UNA (Uomo, Natura, Ambiente) e Federparchi, hanno presentato i primi risultati sul reinserimento del barbagianni nell’isola di Pianosa, avviato nel 2023 con il contributo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Nasce "L'Arte dei primi", il pastificio artigianale etico: all'inaugurazione il commissario dell'Ente Parco delle Madonie - E' stato inaugurato, con grande partecipazione e con il plauso di tutti i presenti, a San Cataldo in piazza Crispi nr.

Cresce l’afflusso turistico in Lessinia per l'estate: dall'Ente Parco un decalogo di buone pratiche per vivere la montagna - Attese migliaia di persone nel Parco Naturale Regionale della Lessinia nell’estate 2025. I Monti Lessini si confermano da anni una delle mete più amate dai veronesi e dai turisti italiani e stranieri.

Cinghiali da allevamento immessi abusivamente: è allarme sui Colli Euganei - Cinghiali “immessi” abusivamente nei boschi dei Colli per alimentare l’attività venatoria. Da ilgazzettino.it

Subiaco, catturati 43 cinghiali in 15 giorni dopo l'sos del sindaco. Il piano di contenimento degli ungulati andrà avanti per 5 anni - Dal 25 giugno fa sapere l'ufficio comunicazione dell'ente, sono stati catturati 43 ungulati nel territorio di Subiaco. msn.com scrive