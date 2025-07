Vernazza turista rischia di annegare per scattare una foto al mare in tempesta sindaco pronto a vietare i selfie

La giovane è stata salvata da un cameriere. Il primo cittadino vuole la linea dura: “I cartelli ci sono, come le bandiere rosse. Ma vengono ignorati". L'episodio della turista che ha rischiato di annegare per scattare fotografie al mare in tempesta, rischia di trasformarsi nel divieto di fars. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vernazza, turista rischia di annegare per scattare una foto al mare in tempesta, sindaco pronto a vietare i selfie

Vernazza, turista rischia di annegare per scattare una foto al mare in tempesta, sindaco pronto a vietare i selfie.

Vernazza, vietati i selfie con il mare mosso: “Troppi rischi, ora multe agli imprudenti” - Il sindaco Fenelli vara la linea dura: “I cartelli ci sono, come le corde che transennano l’area e le bandiere rosse, ma vengono ignorati. Da ilsecoloxix.it

