Irina Shayk e Michele Morrone | baci appassionati tra i vicoli di Napoli

Potrebbero essere la coppia più inaspettata e infuocata dell’estate 2025, vista la passione dei loro baci immortalati tra i vicoli di Napoli in questi giorni. Stiamo parlando di una delle top model più belle del mondo, Irina Shayk, e dell’attore italiano sex symbol del momento complice anche una recente e discussa intervista a Belve, Michele Morrone, tanto amato all’estero e soprattutto da due stilisti italiani, Dolce&Gabbana, che lo avevano immortalato per un loro spot. E proprio per Dolce e Gabbana Irina e Michele si sono lasciati andare così tanto: si tratta infatti della nuova campagna del brand siciliano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Irina Shayk e Michele Morrone: baci appassionati tra i vicoli di Napoli

In questa notizia si parla di: irina - shayk - michele - morrone

Festival di Cannes 2025, Irina Shayk con maxi bun dalla ciocca «strascico» e gli altri beauty look più belli della cerimonia d'apertura - Al via la 78ma edizione del Festival di Cannes che si apre con la proiezione del film Leave One Day (Partir un jour), per la regia dell'esordiente Amélie Bonnin.

Irina Shayk: la regina del Festival di Cannes 2025 - Scopri i look sorprendenti di Irina Shayk al Festival di Cannes 2025, tra eleganza e audacia. Leggi tutto Irina Shayk incanta a Cannes con look audaci e sofisticati su Donne Magazine.

Irina Shayk, il look monocromatico verde militare a Cannes 2025 - Non vi era dubbio alcuno in merito: Irina Shayk si sta confermando una delle protagoniste assolute del Festival di Cannes 2025, non soltanto grazie alle sue clamorose apparizioni – non sempre impeccabili ma certamente degne di nota – sul red carpet, ma anche per i look di stampo casual con cui si aggira nella città francese tra un evento e l’altro.

Scintille tra Irina Shayk e Michele Morrone a Napoli: la supermodella e l’attore italiano sono stati protagonisti di un'intensa scena di passione per la nuova campagna di Dolce & Gabbana | Da http://Rumors.it Vai su X

Michele Morrone e Irina Shayk (ex di Bradley Cooper) baci in pubblico a Napoli: è scattata la passione?; Irina Shayk e Michele Morrone: baci bollenti a Napoli; VIDEO | Quella dea, quell'Apollo: Irina Shayk sorpresa in un bacio appassionato con l'attore più desiderato.

Michele Morrone e Irina Shayk (ex di Bradley Cooper) baci in pubblico a Napoli: è scattata la passione? - La scena, girata per le strade della città, ha fatto subito il giro del web ... Segnala msn.com

Michele Morrone e Irina Shayk, il video del bacio hot fa impazzire il web: ecco cosa sta succedendo - Irina Shayk e Michele Morrone hanno fatto alzare la temperatura a Napoli. tag24.it scrive