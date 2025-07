La Villa Romana di Fiumana apre al pubblico con visite al sito archeologico

La quarta campagna di scavi alla villa romana di Fiumana sta per volgere al termine e, come da tradizione, si conclude con una speciale apertura al pubblico per presentare i risultati delle ricerche archeologiche effettuate nel sito. L’appuntamento è per venerdì 1 agosto, alle ore 18.30, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: villa - romana - fiumana - pubblico

Ecomuseo di Roma Ovest: partiti i lavori per il recupero della villa romana di Casalotti - Si chiama Ecomuseo di Roma Ovest il progetto curato dalla Soprintendenza Speciale di Roma che mira al recupero e alla trasformazione di una villa romana del secondo secolo a.

Scoperta grande villa romana durante gli scavi per un impianto agrivoltaico - Le sue dimensioni sono importanti, eppure finora non era ancora nota. Una villa romana che “guarda” il mar Tirreno è venuta alla luce durante gli scavi per un impianto agrivoltaico a Pian d’Arcione, sulle prime propaggini collinari tra Tarquinia e Montalto di Castro, nei pressi dell’antico.

Riapre al pubblico la Villa Romana di Patti Marina - Cancelli di nuovo aperti alla Villa Romana di Patti Marina. L’incantevole sito archeologico, che custodisce gli eccezionali reperti di una dimora suburbana di epoca romana, sarà riaperto al pubblico martedì 17 giugno dopo circa quattro mesi di chiusura per consentire l’esecuzione di alcuni.

In corso la quarta campagna di scavi #unipr nella villa romana di Fiumana: coinvolti studenti e studentesse degli Atenei di Parma, Bologna, Bari e di alcuni istituti superiori di Parma, Piacenza e Fidenza #StudiareAParma Vai su X

La Villa Romana di Fiumana apre al pubblico con visite al sito archeologico; Fiumana: gli scavi condotti dall’Università di Parma svelano i “segreti” della villa romana; Scavi archeologici conclusi, ecco perchè la villa romana di Fiumana è stata ricoperta. I ritrovamenti sono protetti.

Villa Romana di Fiumana, alla scoperta degli scavi - Villa Romana di Fiumana, alla scoperta degli scavi Predappio, il sito archeologico dalle 19 aperto al pubblico per una visita guidata . Da ilrestodelcarlino.it

Villa romana a Fiumana, ripartono gli scavi - Il Resto del Carlino - riconducibile con tutta probabilità ad un personaggio pubblico dell’alta aristocrazia di Forum Livi (Forlì), ... Scrive ilrestodelcarlino.it