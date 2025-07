Ragazzino disabile costretto a prostituirsi | lo portano dai clienti per 20 o 30 euro per ogni rapporto

Avrebbero costretto un ragazzino minorenne disabile a prostituirsi, facendogli anche consumare della cocaina. Sei persone sono finite nel mirino della procura della Repubblica di Napoli che nei giorni scorsi ha notificato agli indagati, tra sfruttatori e clienti del ragazzo, il provvedimento di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ragazzino - disabile - costretto - prostituirsi

E.T. l’extra-terrestre, l’alieno pensato da Spielberg fu interpretato da due nani (e da un ragazzino disabile) - Era il 1982 e Steven Spielberg portò nelle sale cinematografiche (o cinematografò, per gli intenditori) “ E.

Ragazzino disabile costretto a prostituirsi: lo portano dai clienti per 20 o 30 euro per ogni rapporto; Costringono minore disabile a prostituirsi: 6 indagati. Sesso in cambio di cocaina; Vietato l'ascensore al bambino disabile, la madre deve portarlo in braccio ogni giorno per 5 piani: «Non hanno pagato la manutenzione.