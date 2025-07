Yu Zidi ha rispolverato una delle statistiche più improbabili del nuoto: da quando la danese Inge Sorensen vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri rana alle Olimpiadi del 1936, nessuna dodicenne era mai arrivata così vicina al podio mondiale. Ma la “piccola” – fortissima – cinese è un caso. La canadese Summer McIntosh (18 anni) ha vinto in solitaria in 2’6”69 i 200 misti donne. Yu Zidi ha mancato il podio per appena 6 centesimi, ma gli specialisti hanno notato che la sua vasca finale a stile libero è stata quasi veloce quanto quella della McIntosh. Ha chiuso con un tempo più veloce del record francese di Camille Muffat. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La nuotatrice 12enne cinese ai Mondiali è un’aberrazione ridicola (L’Equipe)