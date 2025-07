Barbara De Rossi porta in scena il mito di Circe per la rassegna Verdi in città

BRINDISI - Una voce potente, quella di Barbara De Rossi, per raccontare una delle figure più enigmatiche della mitologia greca. Domenica 3 agosto, alle ore 21:00, nello spazio antistante il Museo archeologico "Francesco Ribezzo" in Piazza Duomo a Brindisi, l'attrice porterà in scena "Circe. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: barbara - rossi - scena - circe

Boom di polemiche per il match di tennis tra Sinner e Alcaraz, Sky e Nove la combinano grossa e Barbara Rossi accusata di aver fatto “tifo per Alcaraz” - Nonostante gli ottimi ascolti per il match di tennis tra Sinner e Alcaraz, seguito da 5 milioni di spettatori con il 38% di share, ci sono state tantissime polemiche.

La telecronaca nel tennis non è tifo fanatico, assurdi gli insulti a Barbara Rossi per Sinner-Alcaraz - Insulti pesanti per la commentatrice della finale del Roland Garros andata in onda sul Nove, criticata sui social per il presunto "tifo per Alcaraz".

Barbara Rossi criticata per la telecronaca di Sinner: “Ma io non tifo. È successo anche a Caressa” - Barbara Rossi, apprezzata telecronista di Eurosport, parla a Fanpage.it della finale tra Sinner e Alcaraz, che ha avuto l'onore di commentare, e risponde alle pesanti critiche ricevute per il suo modo di raccontarla.

BARBARA DE ROSSI È CIRCE | VOCE E MITO IN SCENA A BRINDISI Una delle figure più affascinanti della mitologia greca prende voce e corpo con Barbara De Rossi in "Circe. Storia di una maga". Domenica 3 agosto - ore 21.00 Piazza Duomo | M Vai su Facebook

Barbara De Rossi porta in scena il mito di Circe per la rassegna Verdi in città; Domenica 3 agosto in Piazza Duomo Barbara De Rossi in “Circe. Storia di una maga”; Venerdì d’estate: la Puglia si prepara a fare festa.

Barbara De Rossi in Broletto a Pavia: “Circe. Storia di una maga“ - Sul suo profilo Instagram ufficiale Barbara De Rossi ha annunciato lo spettacolo ... Secondo ilgiorno.it