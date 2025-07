cambogia thailandia i militari si incontrano al confine dopo tregua

Roma, 29 lug. (askanews) - Ufficiali militari cambogiani attraversano il valico di frontiera di O'Smach - nelle immagini Afptv - per incontrare i loro omologhi tailandesi, poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra i due Paesi. I comandanti militari di Thailandia e Cambogia hanno deciso di rinunciare al dispiegamento di truppe nei pressi del confine comune, fatta eccezione per i contingenti normalmente presenti nell'area. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

