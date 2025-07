Avatar | Fuoco e Cenere il primo trailer del terzo film del franchise è spettacolare

La Disney ha pubblicato il primo trailer del terzo film di “Avatar” del regista James Cameron, intitolato “ Avatar: Fuoco e cenere “. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 17 dicembre 2025, tre anni dopo “Avatar: La via dell’acqua”. Proprio come “La Via dell’Acqua” ha introdotto il clan acquatico Metkayina di Pandora, in “Fuoco e Cenere” farà il suo debutto con un nuovo gruppo chiamato il Popolo della Cenere. Alla D23 Expo del 2024, Cameron è salito sul palco per presentare un teaser ai partecipanti, che mostrava la temibile tribù ricoperta di fuliggine che danzava attorno a un gigantesco braciere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Avatar: Fuoco e Cenere, il primo trailer del terzo film del franchise è spettacolare

