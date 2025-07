Richiamo precauzionale per un lotto di savoiardi | presenza di un corpo estraneo nel prodotto

Richiamo precauzionale per rischio fisico per un lotto di Savoiardi Di Leo: il ministero della Salute chiede ai consumatori di restituire il prodotto al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: richiamo - precauzionale - lotto - savoiardi

