WWE | Assalto a RAW Lyra Valkyria colpisce Becky Lynch con violenza brutale

La tensione tra Becky Lynch e Lyra Valkyria sta salendo alle stelle in vista di SummerSlam, e ora Lynch ha mostrato ai fan quanto sia stata reale la rissa andata in scena nell’ultimo episodio di RAW. La scorsa notte Lyra Valkyria ha completamente perso il controllo. Dopo un promo in cui parlava del suo obiettivo di diventare la prima due volte campionessa intercontinentale femminile, ha colto di sorpresa Becky Lynch con un violento attacco con il kendo stick. Lo scontro si è concluso con Lynch che è riuscita a scappare dal ring, visibilmente furiosa, ma ora sappiamo anche quanto sia stato doloroso quell’assalto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Assalto a RAW, Lyra Valkyria colpisce Becky Lynch con violenza brutale

In questa notizia si parla di: lynch - lyra - valkyria - becky

