Controlli della Polizia locale su taxi e Ncc a Capodichino | 10 sanzioni patente ritirata ad un abusivo

La Polizia locale di Napoli ha condotto un'operazione nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, finalizzata a contrastare comportamenti scorretti da parte di tassisti e conducenti di veicoli a noleggio con conducente. Il personale dell'unità operativa Aeroportuale e del nucleo di Polizia turistica ha controllato complessivamente 44 veicoli, elevando dieci sanzioni. A un autista Ncc è stato contestato l'esercizio abusivo dell'attività : gli agenti hanno quindi ritirato la patente di guida e sequestrato il veicolo.  Un tassista è stato sanzionato per non aver rilasciato la ricevuta prevista, mentre altri quattro sono stati multati per aver prelevato passeggeri al di fuori delle aree di sosta autorizzate.

