Federico Monzino | Io e Martina Ceretti più che amici Si era pentita del materiale mandato a Corona e voleva bloccarlo

Federico Monzino è tornato a parlare del caso Raoul Bova- Martina Ceretti, spiegando in che rapporti è con la modella: "Siamo qualcosina in più di amici. Mi ha autorizzato lei a mandare le chat a Fabrizio Corona, poi si è resa conto e mi ha chiesto di fermare tutto". Il 26enne al momento non riesce a contattarla: "Sarei sollevato se riuscissi a sentirla, non mi parla più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: federico - monzino - martina - ceretti

Fabrizio Corona incolpa Martina Ceretti e Federico Monzino: “Hanno ricattato Raoul Bova - Fabrizio Corona risponde con alcune storie a chi ritiene abbia violato la privacy di Raoul Bova pubblicato audio e chat private con Martina Ceretti.

M chi ha diffuso i messaggi audio tra Raoul Bova e Martina Celletti? “Il giallo sull’amico Federico Monzino “ - Martina Ceretti è scomparsa da Instagram w cercando @martinaceretti si trovano soltanto casi di omonime ma dell’account privato, quindi chiuso al pubblico, che contava 100mila follower non c’è più traccia.

Ma chi ha diffuso i messaggi audio tra Raoul Bova e Martina Celletti? “Il giallo sull’amico Federico Monzino” - Martina Ceretti è scomparsa da Instagram w cercando @martinaceretti si trovano soltanto casi di omonime ma dell’account privato, quindi chiuso al pubblico, che contava 100mila follower non c’è più traccia.

Chi è Federico Monzino: il rampollo di Standa e Cranchi Yacht, coinvolto nel caso di Raoul Bova, Martina Ceretti, Corona Vai su X

"Ho inviato tutto io a Corona, Martina mi aveva mandato il materiale pochi secondi prima sul mio telefono e poi mi aveva dato il consenso di inoltrargliele”. Federico Monzino, imprenditore milanese e amico di Martina Ceretti, ammette il suo ruolo di tramite tra l’ Vai su Facebook

Monzino sul caso Bova: «Con Martina Ceretti siamo più che amici, ma ora non riesco a contattarla. Lei era d'accordo all'invio degli audio, Corona non mi ha ingannato»; Caso Bova, Martina Ceretti è sparita dai social. Monzino: Non so come contattarla. Tra di noi più di un'amcizia; Fabrizio Corona: “Federico Monzino e Martina Ceretti, come mi ha riferito la polizia, hanno contattato….

Martina Ceretti ascoltata dagli investigatori sugli audio con Raoul Bova: “Li ho condivisi io con Monzino senza alcun secondo fine” - La modella ascoltata dagli investigatori ha ammesso di aver dato il materiale a Monzino. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Chi è Federico Monzino, il milionario che avrebbe ricattato Raoul Bova insieme a Martina Ceretti - Noto per la sua vita lussuosa e per il cognome blasonato, Federico Monzino è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona nel caso dei presunti audio e messaggi ... Secondo alfemminile.com