Giugliano cane sequestrato per tentata estorsione

A Varcaturo, un ragazzo di 16 anni è stato arrestato per aver tentato di estorcere denaro in cambio della restituzione di un cane rapito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giugliano, cane sequestrato per tentata estorsione

Giugliano in Campania: Dal cavallo al “cane di ritorno”, la storia del Maltese rapito con riscatto - Un cane in ostaggio, 450 euro di riscatto e un blitz dei Carabinieri: così finisce la strana estorsione di un 16enne.

Rapisce cane e chiede riscatto, arrestato 16enne a Giugliano (NA) - Tentata estorsione in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver chiesto un riscatto in denaro per la restituzione di Cindy, un piccolo cane maltese dal pelo riccio, rapito e poi usato come mezzo di ricatto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania.

