Stop al tetto di 240mila euro per gli stipendi pubblici | è illegittimo per la Consulta

Con la sentenza n. 135 del 2025, la Corte costituzionale ha riaperto una questione mai davvero sopita: quella del cosiddetto tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici. Per anni fissato a 240.000 euro lordi annui, quel limite aveva sollevato dubbi, critiche e battaglie giudiziarie, soprattutto tra i magistrati. Ora, la Consulta ha deciso: quel tetto, così come stabilito nel 2014, è incostituzionale. Attenzione: la Corte non dice che il tetto in sé sia illegittimo, ma che deve tornare ad essere parametrato allo stipendio del Primo Presidente della Corte di Cassazione, come avveniva originariamente. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Stop al tetto di 240mila euro per gli stipendi pubblici: è illegittimo per la Consulta

