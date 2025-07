Psicologo di base al via la raccolta firme del Pd anche in provincia

La prima iniziativa della nuova fase politica del Partito democratico, sarà dedicata alla campagna per l'istituzione dello psicologo di base nella regione Lazio. Una proposta di legge regionale di iniziativa popolare che vede la consigliera Sara Battisti come prima firmataria e che è sostenuta da. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Psicologo di base, la rete si estende: in Toscana triplicano i professionisti e aumentano le sedi - Firenze, 16 maggio 2025 – In Toscana cresce la rete degli psicologi di base: da otto professionisti attivi a settembre si passa oggi a ventuno, di cui diciotto già in servizio.

Arriva lo psicologo di base. Sedute gratis alla Casa di comunità con la richiesta del medico di famiglia - Gli psicologi di base in Toscana raddoppiano, anzi quasi triplicano: da otto che erano a settembre a ventuno, di cui diciotto già in servizio.

Nel Chianti lo psicologo di base. Arriva il servizio di assistenza - Nel Chianti arriva lo psicologo di base. Si tratta di un primo livello di assistenza psicologica offerto dalla Regione e mirato a intercettare precocemente il disagio psicologico legato ad esempio alla perdita di una persona cara, del posto di lavoro, alla diagnosi di una malattia.

Al via la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che intende istituire lo psicologo di base nel Lazio.La proposta di legge prevede l’istituzione, in tutte le Asl del territorio regionale, del servizio di assistenza psicologica primaria.Ringrazio il Sindaco di R Vai su Facebook

