Amianto nella Marina Militare il Tribunale di Siracusa condanna il Ministero della Difesa | Francesco Tomasi vittima del dovere

Dopo una lunga battaglia legale, il Tribunale del lavoro di Siracusa ha riconosciuto Francesco Tomasi, ex meccanico navale della Marina Militare, come vittima del dovere. L’uomo, originario di Catania e residente a Melilli, è morto nel 2017, a soli 52 anni, per un tumore polmonare legato all’esposizione all’amianto durante il servizio prestato tra il 1984 e il 1986. Il giudice ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento di circa 700mila euro alla famiglia – tra elargizione speciale e vitalizi arretrati – oltre a un vitalizio mensile di 2.400 euro per la vedova e la figlia. “Respirava amianto ogni giorno, senza protezioni”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Amianto nella Marina Militare, il Tribunale di Siracusa condanna il Ministero della Difesa: “Francesco Tomasi vittima del dovere”

