Israele arruola gli influencer per raccontare la sua Gaza | Manca cibo? Colpa dell' Onu

Alcuni content creator, "reclutati" dall'Idf e portati al valico di Kerem Shalom dentro la Striscia, rilanciano le tesi di Netanyahu sui loro canali social: "I viveri ci sono, sono le Nazioni Unite che non li distribuiscono". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele "arruola" gli influencer per raccontare la sua Gaza: "Manca cibo? Colpa dell'Onu"

Il conflitto è diventato uno spettacolo globale a squadre contrapposte. Ma fuori scena, le voci dei palestinesi che accusano Hamas non fanno share. La narrazione su Israele e Palestina non è un racconto di guerra: è uno show. Con i buoni e i cattivi pre-asseg Vai su X

