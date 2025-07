Panico a New York sparatoria con quattro morti

È rimasto ucciso anche l’attentatore. Panico nella notte italiana a New York. Nel cuore della città , a a Manhattan c’è stata una sparatoria in un grattacieli – come spiega Ansa –  che ospita diverse società finanziarie, tra cui Blackstone, il più grande hedge fund al mondo. Sono morte quattro persone e l’attentatore che era un uomo di 27 anni senza precedenti penali: da capire le ragioni che l’abbiano spinto l’uomo a compiere l’estremo gesto. Tutto è successo a mezzanotte, in America, nell’edificio al numero 345 di Park Avenue, tra la 51esima e la 52esima strada. Il grattacielo è la sede della National Football League, della società di consulenza contabile e finanziaria Kpmg e della società immobiliare Rudin Management, Deutsche Bank. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Panico a New York, sparatoria con quattro morti

