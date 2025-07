Juventus l’interesse per Hjulmand e la posizione dello Sporting | CMIT

I bianconeri preparano la nuova stagione agli ordini dell’allenatore, ma la dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra per competere ai massimi livelli Sono giornate decisamente impegnative quelle che stiamo vivendo in chiave calciomercato. Tanti i movimenti in vista di quella che sarĂ un’annata decisamente impegnativa su tutti i fronti. Hjulmand (LaPresse) – Calciomercato.it Tra le societĂ maggiormente impegnate c’è la Juventus, alle prese con diverse situazioni da risolvere, in entrata e in uscita. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello riguardante Timothy Weah. Da tempo in trattativa per la cessione, non si sblocca la trattativa con l’Olympique Marsiglia, nonostante l’accordo con l’americano sia blindato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, l’interesse per Hjulmand e la posizione dello Sporting | CM.IT