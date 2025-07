Maltratta 39 bambini di una scuola elementare la maestra va a processo | Aggressioni rimproveri e scatti d'ira

Una maestra di una scuola elementare sul lago di Varese è a processo per maltrattamenti perchĂ©, secondo gli inquirenti, avrebbe ripetutamente maltrattato 39 bambini tra settembre 2022 e dicembre 2023 con "intimidazioni, improvvisi scatti d’ira, condotte aggressive anche verso oggetti a scopo dimostrativo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

