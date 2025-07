Brasile vs Italia il sindaco Agnaldo Filippi accusa | Meloni Tajani e Parlamento fanno parte di una setta

Agnaldo¬†Filippi accusa¬†la premier¬†Giorgia Meloni,¬†la¬†maggioranza del Parlamento¬†italiano e¬†il ministro degli Esteri¬†Antonio Tajani: sono loro la ‚Äúsetta‚ÄĚ ‚Äď quella che ‚Äúamministra‚ÄĚ il DL 362025¬†sulla cittadinanza. Stiamo parlando della nuova legge che disciplina (a prescindere dal fatto che discendiamo ‚Äútutti da Adamo ed Eva‚ÄĚ) ¬†l‚Äôottenimento della¬†cittadinanza italiana,¬†introducendo¬†delle ragionevoli limitazioni e dei requisiti di ‚Äúlegami attuali‚ÄĚ per i cittadini . L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Brasile vs Italia, il sindaco Agnaldo Filippi accusa: Meloni, Tajani e Parlamento fanno parte di una ‚Äúsetta‚ÄĚ

meloni - tajani - setta - brasile

