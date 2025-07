29 Luglio 1928 | la Roma vince la Coppa Coni primo storico trofeo giallorosso

Nata da appena un anno e già vincente. Potrebbe sembrare l'inizio della storia di una delle squadre italiane più titolate di sempre – magari una del Nord – ma invece è il racconto della nostra alba, l'alba della Roma, che in una calda e assolata domenica, quella del 29 Luglio 1928, alza al cielo con orgoglio il primo trofeo della sua gloriosa storia: la Coppa Coni. La competizione, fortemente voluta dalla FIGC a partire dal 1926, prevede la partecipazione delle quattordici squadre escluse dalle fasi finali della Divisione Nazionale (il campionato italiano), valide per l'assegnazione dello scudetto.

