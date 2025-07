Ipc | a Gaza è in corso grave carestia

11.26 L'Ipc, sistema di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu, ha avvertito che a Gaza è in atto lo "scenario peggiore di carestia", con migliaia di bambini malnutriti e morti per fame, in aumento tra i più giovani. Lo riporta il Guardian. Secondo il gruppo di organizzazioni utilizzato per valutare la malnutrizione, i lanci aerei non basteranno a scongiurare la "catastrofe umanitaria". E' necessario un accesso umanitario "immediato e senza ostacoli". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

Dopo mesi di guerra e il blocco degli aiuti umanitari Gaza è a rischio critico di carestia - Gaza è il territorio più colpito al mondo dall'insicurezza alimentare: la fame estrema minaccia oltre un milione di persone dopo 19 mesi di guerra e il taglio degli aiuti internazionali.

L'Anp chiede fine della carestia a Gaza: "Il silenzio è complice" - Ramallah (Cisgiordania), 7 mag. (askanews) - Il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa ha esortato oggi il mondo a porre fine al "crimine umanitario deliberato" della "carestia" in corso a Gaza, dove la popolazione è dissanguata dopo oltre due mesi di blocco totale da parte di Israele.

Le sezioni Anpi di Arcisate, Induno Olona e Varese hanno indirizzato una lettera al Capo dello Stato durante la pastasciutta antifascista. ?«A Gaza è in corso una strage inaccettabile. Bambini, donne e uomini muoiono per la fame, la mancanza d'acqua e di

Guerra Israele, almeno 30 morti in attacco Idf su campo profughi a Gaza; Il cibo entrato a Gaza è troppo poco; L'Oms: A Gaza la fame uccide come le bombe - Tajani:Bisogna convincere Netanyahu a concludere questa stagione di guerra e arrivare a un cessate il fuoco.

Gaza La fame non è una fake news - Il premier israeliano Netanyahu sostiene che nella Striscia non si soffra per mancanza di cibo.

Il bilancio delle vittime della fame a Gaza sale a 122 a causa del blocco israeliano in corso - Il numero di palestinesi morti a causa dell'attuale guerra della fame condotta da Israele nella Striscia di Gaza è salito a 122, dopo il decesso di ...