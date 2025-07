Cabal Juve | fissato il rientro in campo del difensore dopo l’infortunio Tornerà in quel periodo c’è una parola d’ordine ben precisa! Ultimissime

Cabal Juve: quando avverrĂ il rientro del difensore dopo l'infortunio. TornerĂ in quel momento della stagione, c'è una parola d'ordine ben precisa. Tra i lungodegenti in casa Juve, arrivano notizie molto incoraggianti sul fronte Juan Cabal. Il difensore colombiano, fermo da mesi a causa della rottura del legamento crociato, sta compiendo passi da gigante nel suo percorso di recupero. Come riportato da Tuttosport, il giocatore è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, ma la parola d'ordine alla Continassa resta la cautela: il suo rientro definitivo in campo è previsto per l'autunno. I progressi alla Continassa: lavoro atletico con il gruppo.

