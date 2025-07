Kessié Juve | offerta dalla Premier League per il centrocampista Qual è la difficoltà più grande che frena il suo ritorno in Serie A tutti i dettagli

Kessié Juve: offerta dalla Premier League per il calciatore ivoriano. Ecco è la difficoltà più grande che blocca il suo ritorno in Italia, novità. Il richiamo del calcio europeo si fa sempre più forte per Franck Kessié. Il “Presidente”, dopo una stagione in Arabia Saudita, sta riflettendo seriamente sul suo futuro e, come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, un suo ritorno nel calcio che conta è uno scenario sempre più concreto. L’Al-Ahli ha aperto alla sua cessione, e i club, soprattutto dalla Premier League, hanno già iniziato a muoversi, mentre le big della Serie A restano alla finestra, sognando un colpo dal sapore di amarcord. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kessié Juve: offerta dalla Premier League per il centrocampista. Qual è la difficoltà più grande che frena il suo ritorno in Serie A, tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: kessié - juve - offerta - premier

Kessié Juve, clamoroso ritorno di fiamma per il centrocampista! Può lasciare l’Arabia: cosa c’è di vero dietro le ultime voci legate ai bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Kessié Juve, clamoroso ritorno di fiamma per il centrocampista: tutti i dettagli sul futuro del calciatore.

Kessié Juve (La Repubblica) tutto vero, i bianconeri tornano sulle tracce dell’ivoriano! Ostacolo ingaggio ma… Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Kessié Juve (La Repubblica) tutto vero, i bianconeri tornano sulle tracce dell’ivoriano! Ostacolo ingaggio ma… Le ultime sul giocatore dell’Al Ahli.

Ultimissime Juve LIVE: pazza idea Kessié nel giorno dell’ufficialità di Modesto come nuovo DT bianconero! - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Douglas Luiz, duello Premier: quanto chiede la Juve e il punto sui sostituti Il club bianconero vuole liberarsi del centrocampista brasiliano: due squadre inglesi pronte. Tutti i nomi che possono rimpiazzarlo Sarà un duello inglese, sì. Anche perché in Premier L Vai su Facebook