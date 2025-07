Almaviva fumata nera al ministero | i sindacati dicono no alla proposta dell' azienda

Fumata nera al tavolo ministeriale per la vertenza che riguarda la sorte dei 394 lavoratori siciliani di Almaviva Contact, storica azienda del settore dei servizi e dei call center. “L’ulteriore disponibilità dell’azienda, in caso di esito positivo della procedura che si chiudeva con l’incontro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Almaviva, fumata nera al tavolo ministeriale: i sindacati dicono "no" all'incentivo all'esodo - Respinta la proposta del'azienda di destinare ai lavoratori circa quattro milioni di euro per accompagnare l'indennità Naspi. Lo riporta palermotoday.it