Undici Paesi europei, tra cui l’ Italia, hanno chiesto alla Commissione Europea di proporre al più presto un nuovo meccanismo di protezione commerciale per l’ acciaio, da attivare entro il 1° gennaio 2026. L’obiettivo è riportare le importazioni a livelli simili a quelli del 2012-2013: 15% per l’acciaio piatto, 5% per quello lungo e 15% per l’acciaio inossidabile, secondo un documento redatto su iniziativa della Francia. Nel frattempo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente Usa Donald Trump hanno convenuto sull’introduzione di un sistema di quote d’importazione legato ai “livelli storici” degli scambi commerciali, da applicare con tariffe MFN (clausola della nazione più favorita). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Serve uno scudo per l'acciaio". La reazione dell'Italia e altri 10 Paesi Ue all'accordo sui dazi

Le aziende siderurgiche italiane " hanno ampi margini di miglioramento dal punto di vista climatico e ambientale ".

È stata lanciata in questi giorni la prima analisi del WWF Italia sulle strategie e le performance dichiarate dalle principali aziende elettrosiderurgiche italiane, "Acciaio verde: a che punto siamo in Italia? Analisi delle strategie e delle performance dichiarate dalle principali aziende di settore".

Produzione di acciaio in crescita del 6,1% a 1,8 milioni di tonnellate in aprile in Italia. E' quanto rende noto Federacciai, l'a federazione aderente a Confindustria che raggruppa le imprese siderurgiche italiane.

