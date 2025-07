Presentazione del libro di Luca Zaia | negato il saluto al sindaco padrone di casa

Si è svolta ieri, presso Villa Crescente a Ponte San Nicolò, la presentazione del libro “Autonomia – La rivoluzione necessaria” del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Un evento che avrebbe potuto rappresentare un importante momento di confronto culturale e dialogo tra istituzioni, ma che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Presentazione del libro di Luca Zaia: negato il saluto al sindaco "padrone di casa" https://ift.tt/CApDRGQ https://ift.tt/el7tmIA Vai su X

Presentazione del libro di Luca Zaia: negato il saluto al sindaco "padrone di casa" - L'organizzatore, consigliere di minoranza a Padova Davide Meneghini si è rifiutato di far parlare il primo cittadino Ga ... Secondo padovaoggi.it

Zaia: «La lista con il mio nome alle prossime regionali? Non ne so nulla. Continuo a lavorare per i veneti» VIDEO - «Continuo a lavorare, ho preso un impegno con i veneti. Segnala ilgazzettino.it