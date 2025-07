Caldo estremo e cuore | quali sono i rischi e qual è il limite che il corpo può sopportare

Quando le temperature salgono, il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi per difendersi. Ma tra tutti gli organi impegnati in questa risposta, è il cuore a sobbarcarsi lo sforzo più grande. Le ondate di calore, sempre più frequenti e violente, non sono solo una fonte di malessere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: cuore - sono - caldo - estremo

La Notte Nel Cuore: Ecco cos'è e che significato ha la cerimonia dell'henné di cui sono stati protagonisti Cihan e Sevilay - La Notte Nel Cuore è la nuova dizi turca che ci fa compagnia nella prima serata su Canale5. Grazie allo storia appassionante di Nuh e Melek stiamo scoprendo nuove curiosità sulla Turchia, come per esempio l'usanza di celebrare una futura sposa con la cerimonia dell'henné.

Ferrero sicuro: «Io ho dato 13 anni della mia vita alla Sampdoria, è nel cuore. Io ci sono per riportarla in Serie A» - Ferrero non ha dubbi e si espone: «Un dramma sportivo. La Sampdoria è nel cuore. Io ci sono per riportarla in Serie A».

“Mi capita di sognare mia mamma Lolette. Se da piccolo piccolo fosse morta lei anziché mio padre, non so se sarei quello che sono”: Carlo Conti a cuore aperto - “Senza mia mamma Lolette non so se sarei quello che sono”. È una confessione intima, a cuore aperto, quella che Carlo Conti affida al Corriere della Sera proprio nel giorno in cui si celebra la Festa della Mamma.

Anche il secondo tour itinerante verso #lafiorituradicastelluccio è finito e purtroppo quest'anno la siccità ed estremo caldo non ci hanno permesso di apprezzarne i colori...ma noi torniamo comunque con il cuore pieno di emozioni perché abbiamo avuto la fortu Vai su Facebook

Il caldo estremo di questo periodo è legato a doppio filo all'aumento... Vai su X

Caldo estremo e cuore a rischio: non sottovalutate i sintomi; Caldo, qual è la temperatura massima che il cuore può sopportare; Caldo estremo: occhio alla salute, ma bando all’allarmismo.

Caldo estremo e battiti impazziti, il cuore rischia grosso: i segnali da non ignorare per proteggerlo senza medicine - Non sottovalutare questi segnali del tuo cuore: cosa devi fare subito se, durante il caldo torrido, ci sono questi battiti. Lo riporta blitzquotidiano.it

Caldo estremo e cuore a rischio: non sottovalutate i sintomi - A rispondere a questa domanda è Furio Colivicchi, direttore di Cardiologia dell’ospedale San Filippo Neri di Roma e past- Riporta informazione.it