Castello Festival 2025 oltre 6000 presenze nella prima parte della rassegna

Si avvia alla conclusione con oltre 6mila presenze, la prima parte della rassegna Castello Festival prima di una breve pausa estiva. La splendida cornice di Piazza Eremitani ha ospitato artisti del calibro di Andrea Pennacchi, Massimo Carlotto, Paolo Fresu, Oblivion, Simona Molinari, Marco &. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: prima - castello - festival - oltre

Al via la prima edizione del premio letterario 2025 “Castello e parco di Maredolce Sant’Erasmo Nautilus odv” - Un premio letterario nato dal desiderio di coniugare cultura, memoria e impegno sociale. Sabato 10 maggio al Porticciolo di Sant'Erasmo, presso la sede dell'associazione Sant’Erasmo Nautilus OdV, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori.

Barletta ospita per la prima volta la Festa dell’Arma dei Carabinieri: cerimonia al Castello Svevo il 5 giugno - Fervono i preparativi a Barletta per un evento di grande rilievo: per la prima volta la città ospiterà la cerimonia per la celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

A Castello la prima “Festa Azzurra” di Forza Italia - Forza Italia Castelsangiovanni annuncia la Prima Festa Azzurra, che si terrà domenica 2 giugno a partire dalle ore 19: presso l’Olubra Tennis Club di Castelsangiovanni.

Cosa fare in estate in cittĂ ? Di tutto, di piĂą! Ricordiamo alcune delle rassegne in corso: Castello Festival Padova - concerti e spettacoli in piazza Eremitani fino al 31 luglio e al teatro giardino di Palazzo Zuckermann dal 27 agosto al 14 settembre http Vai su Facebook

Castello Festival 2025, oltre 6000 presenze nella prima parte della rassegna; L’Orchestra di Padova e del Veneto chiude la prima parte del Castello Festival; Este Music Festival, musica e spettacolo tornano al Castello Carrarese dal 21 al 28 luglio 2025.

Il Festival Paganiniano approda a Carro Castello con “Un mare di note” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Prima edizione del Carditello Film Festival – Oltre i Fuochi - Dal cuore della Campania Felix, dove un tempo dominavano abbandono e roghi tossici, oggi si leva un messaggio di bellezza, speranza e rinascita. Segnala napolivillage.com