L’arte entra negli studi legali | torna la 4ªedizione di StArt

Non solo cavalletti e gallerie: da Padova parte un progetto che mette le opere d’arte tra faldoni, scrivanie e codici civili. Si chiama StArtStudi per l’Arte, ed è giunto alla quarta edizione. Un’iniziativa culturale che mescola arte contemporanea e mondo delle libere professioni, trasformando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leonardo Cerci entra nel settore giovanile della Roma: il figlio d’arte varca i cancelli di Trigoria - Un cognome che a Trigoria fa riaffiorare ricordi e una storia che riparte da un bambino con lo sguardo pieno di sogni.

STREET FOOD, MUSICA ED ARTE: ENTRA NEL VIVO L’ESTATE SANSEVERINESE - L’estate sanseverinese entra nel vivo e lo fa attraverso una serata -quella del 10 luglio, tra Corso Diaz e Piazza Garibaldi- scandita a ritmo di musica, arte e street food organizzato dagli operatori commerciali.

“Febbre d’amore”: InDanza&InArte entra nel vivo tra arte, danza e musica - Arezzo, 21 luglio 2025 – Capolavori dell’arte, performance coreografiche, musica dal vivo e poesie. Il festival InDanza&InArte, giunto alla tredicesima edizione, entra nel vivo al Museo d’Arte Medievale e Moderna che alle 17.

@infamouscarrion presenta il singolo #tonite! @giglio.ory lo intervista negli studi di #RadioPuglia Figlio d'arte del grande @giannicolajemma_official Vai su Facebook

Un pizzico d’arte tutti i giorni per vivere meglio e in salute - Anche solo osservare un quadro ha effetti positivi sul benessere emotivo e cognitivo; non è un lusso, ma anzi un modo democratico per diffondere salute ... Come scrive msn.com