Ivan Rossi il suo coraggio diventa arte | un monumento per il giovane eroe di Civita Castellana

Il comune di Civita Castellana, in collaborazione con il liceo artistico Midossi, ha deciso di realizzare un concorso di idee per la creazione di un monumento dedicato a Ivan Rossi, il giovane civitonico morto nel 2007 nel tentativo di salvare due ragazzi in difficoltĂ nelle acque di Noto. “Ivan. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

