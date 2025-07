Elly evita il faccia a faccia con il partito | la direzione nazionale Pd si terrà da remoto Commenti laconici fra i deputati | Mah…

Si terrà da remoto la direzionale nazionale del Pd convocata il 31 luglio. Potrebbe essere una scelta logistica, considerato che l’estate è già inoltrata. Ma alcuni indizi fanno supporre che, più che il solleone, sia stato il clima infuocato da scandali, beghe interne e bracci di ferro con gli alleati a spingere il Nazareno di evitare il faccia a faccia coi propri dirigenti. Sta tutto in un laconico “mah”, espresso da un deputato e raccolto dal Foglio, che svela come il «sottotesto» di quel sospiro siano le perplessità sul fatto che in un momento del genere si scelga una modalità di confronto per sua natura più sfuggente della presenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

