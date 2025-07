Si chiude il ciclo di visite serali al Museo del Mediterraneo

LIVORNO – Questa sera (29 luglio)  cala il sipario sull’affascinante ciclo di visite guidate serali al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno. A chiudere la rassegna sarĂ l’evento speciale dal titolo “Le Miniere dimenticate: una nuova avventura di scavo”, che promette un vero e proprio viaggio nel tempo tra le tracce del passato minerario della regione, arricchito da recenti e sorprendenti scoperte archeologiche. L’appuntamento prevede un unico turno di visita alle ore 22:00, offrendo un’esperienza unica per ammirare il museo in un’atmosfera inedita, illuminata soltanto dalla luce della sera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: ciclo - visite - serali - museo

Alla scoperta degli Orti Collettivi: al via il 10 maggio un ciclo di visite guidate gratuite a Bergamo - GLI APPUNTAMENTI. Quattro appuntamenti per conoscere da vicino i luoghi della coltivazione condivisa in cittĂ .

A Bolsena un ricco ciclo di conferenze e visite guidate fra arte, fede e storia. Il programma - L'assessorato alla cultura di Bolsena presenta "Homo viator", un ricco e articolato programma di conferenze e visite guidate che si svolge da maggio a dicembre, attraversando i luoghi piĂą significativi della cittĂ .

A Bolsena un ricco ciclo di conferenze e visite guidate fra arte, fede e storia. Il programma - L'assessorato alla cultura di Bolsena presenta "Homo viator", un ricco e articolato programma di conferenze e visite guidate che si svolge da maggio a dicembre, attraversando i luoghi piĂą significativi della cittĂ .

Il grifo a Perugia tra mito, storia e modernità . Un ricco ciclo di iniziative – mostre, visite guidate, itinerari urbani, convegni, attività ludico-creative - tra arte, archeologia, leggenda e identità civica, dal 20 Giugno 2025 al 20 Novembre 2025. Il progetto, promosso Vai su Facebook

Besano, tornano le passeggiate serali tra fossili e panorami al tramonto sul Lago Ceresio; I martedì sera di Besano; “La notte del mistero” sabato 17 maggio nei musei cittadini.

Ciclo di visite a sinagoga, museo e cimitero ebraico Firenze - Da ottobre a dicembre a Firenze ci saranno 11 giornate per scoprire la Sinagoga, il Museo e il Cimitero Ebraico Monumentale di viale Ariosto. Scrive ansa.it

Ciclo di visite a sinagoga, museo e cimitero ebraico Firenze - Il cimitero monumentale ebraico e la Sinagoga di Firenze aprono le loro porte per visite guidate speciali. Riporta lanazione.it