Roma aggredisce l’ex per controllarle il cellulare

Roma, 29 luglio 2025- D'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli hanno arrestato un 22enne romeno, gravemente indiziato del reato di tentata rapina "a scopo di controllare lo smartphone della sua ex compagna". La scorsa sera, i Carabinieri sono intervenuti in via Tevere, quartiere Salario, a seguito di una segnalazione giunta al 112, di una lite in corso tra un uomo e una donna. Sul posto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli e quelli della Stazione di Roma Salaria hanno trovato la vittima che ha riferito di essersi incontrata in strada per chiarirsi con il suo ex fidanzato, dopo aver posto fine alla loro relazione.