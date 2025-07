Cina | Tianjin in corso operazioni di soccorso per alluvioni

Degli operatori di emergenza in servizio presso il villaggio di Xiaying, cittadina di Xiaying, nel distretto di Jizhou, nella municipalita‚Äô settentrionale cinese di Tianjin, ieri 28 luglio 2025. Case, ponti e linee elettriche in alcuni villaggi del distretto sono stati danneggiati dalle alluvioni causate dalle recenti piogge intense e dal deflusso a monte. Le operazioni locali di emergenza, tra cui la ricerca e il salvataggio, il trasferimento degli sfollati e i soccorsi in caso di disastri, stanno proseguendo regolarmente. Dei volontari consegnano i rifornimenti per i soccorsi in caso di disastri in una scuola trasformata in un sito di reinsediamento nella cittadina di Xiaying, nel distretto di Jizhou, nella municipalita‚Äô settentrionale cinese di Tianjin, ieri 28 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

