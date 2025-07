Firenze celebra l’arte | domenica 3 agosto musei gratuiti

FIRENZE – Domenica 3 agosto si rinnova l’appuntamento con la Domenica metropolitana, una giornata speciale dedicata alla cultura per i residenti della CittĂ Metropolitana di Firenze. In questa occasione, i Musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno accessibili gratuitamente, grazie a un ricco calendario di attivitĂ promosso dal Comune di Firenze, dalla CittĂ metropolitana e da MUS.E. L’iniziativa, ormai consolidata, punta a rendere accessibile a tutti il patrimonio storico-artistico cittadino, attraverso proposte pensate per famiglie, appassionati e curiosi di ogni etĂ . Tra le attivitĂ dedicate alle famiglie, spiccano a Palazzo Vecchio le visite animate Per fare una cittĂ ci vuole un fiore, ispirata al simbolo del giglio, e Vita di corte, un percorso immersivo nella quotidianitĂ della Firenze rinascimentale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

