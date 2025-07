Lookman Inter Oaktree fissa questo limite | Atalanta avvisata ecco la distanza sulle cifre

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter è sempre piĂą al centro della scena in questa fase calda del mercato estivo, e la trattativa per Ademola Lookman è il fulcro attorno al quale ruotano le strategie nerazzurre. Oggi, in occasione del Consiglio di Lega, è previsto un nuovo e importante contatto tra il presidente interista Beppe Marotta e l’amministratore delegato dell’ Atalanta, Luca Percassi. Un incontro che potrebbe segnare un passo avanti decisivo verso la chiusura dell’affare. L’ Inter si presenterĂ con una proposta da 45 milioni di euro complessivi, cifra significativa e coerente con le valutazioni fatte nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

