Napoli, 29 luglio 2025 - Una seconda vittima in Campania per la West Nile. Un uomo di 74 anni è deceduto venerdì scorso - secondo quanto riferiscono il Mattino e il Messaggero - all'Ospedale del Mare di Napoli ma la notizia si è appresa solo nelle ultime ore. L'uomo, nato a Pomigliano d'Arco, era stato trasferito d'urgenza in ospedale il 20 luglio scorso per un'emorragia digestiva. Due giorni dopo sono comparsi la febbre e uno stato confusionale, un quadro clinico aggravato da un'insufficienza renale. Il paziente è deceduto alle 4,20 di venerdì scorso. Ieri era morto un uomo di 80 anni originario di Maddaloni: era ricoverato all'ospedale di Caserta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - West Nile, un altro morto in Campania: chi sono le vittime