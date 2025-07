Il Torino Film Festival nel 2025 celebra Paul Newman | una retrospettiva per il centenario dalla nascita

Il Torino Film Festival (TFF) si prepara a celebrare la sua 43ª edizione, in programma dal 21 al 29 novembre 2025, con un omaggio a Paul Newman, una delle icone più amate del cinema mondiale. Nel centenario dalla sua nascita, l'attore sarà il protagonista della retrospettiva e del manifesto del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - film - festival - paul

Nona edizione del Divine Queer Film Festival: cinema gratuito, attivismo e inclusione a Torino - Torna a Torino, dal 23 al 25 maggio 2025, l'atteso Divine Queer Film Festival, giunto alla sua nona edizione.

L'anteprima di Marko Polo, il nuovo film di Elisa Fuksas, al Cinema Massimo di Torino - Dopo essere stato presentato alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Marko Polo, il nuovo film di Elisa Fuksas, arriva al cinema come evento speciale il 26, 27 e 28 maggio, distribuito da Fandango.

Nuovo casting a Torino, per film internazionale si cercano comparse (tra i 20 e i 65 anni) e appassionati di videogiochi - Nuova opportunità di casting a Torino. Per un importante film internazionale si cercano comparse e di figurazioni speciali disponibili in estate.

Torino Film Festival, è Paul Newman il volto dell’edizione 2025 Vai su X

Fatta per Rodrigo De Paul all’Inter Miami L’argentino ex Atletico Madrid raggiungerà il suo compagno e amico di Nazionale, Lionel Messi, proprio all’Inter Miami, con cui firmerà un contratto quadriennale 🇦🇷 “A volte ci basta guardarci negli occhi per capi Vai su Facebook

Il Torino Film Festival dedica a Paul Newman la retrospettiva e il manifesto della 43^ edizionei; Torino Film Festival nel centenario di Paul Newman: dedicati a lui retrospettiva e manifesto; Torino Film Festival 2025, Paul Newman protagonista della locandina.

Torino Film Festival 2025, Paul Newman protagonista della locandina - Dopo il tributo a Marlon Brando nella scorsa edizione, il Torino Film Festival 2025 sceglie un altro gigante del cinema come simbolo della sua 43ª ... Come scrive ciakmagazine.it

Il torino film festival 2025 dedica la retrospettiva a paul newman nel centenario della nascita - Il torino film festival 2025 celebra il centenario di paul newman con una retrospettiva di 24 film, valorizzando la sua carriera nel cinema americano e il suo impegno civile insieme a marlon brando. Riporta gaeta.it