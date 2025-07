Zone rosse a Napoli il Tar della Campania annulla la proroga | Misure straordinarie per problemi ordinari

Annullata la proroga per le zone rosse di Napoli decisa dalla Prefettura: per il Tar si tratta di una misura straordinaria "per far fronte a ordinari". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: zone - rosse - napoli - proroga

Rischio alluvioni flash, mappa delle zone rosse. La Toscana è fragile - Firenze, 7 maggio 2025 – Il giallo, l’ arancione e il rosso regnano sovrani. Non è un quadro dipinto da un impressionista, ma la mappa della Toscana secondo l’indice di propensione ai alle inondazioni improvvise (“flash flood”), dal rischio moderato a molto elevato.

Il questore Sbordone: "Le zone rosse utili per mantenere l’attenzione alta" - Le zone rosse "sono state e sono importanti perché, in qualche modo, costringono tutte le forze di polizia ad essere più attente, in quanto c’è un’ordinanza da far rispettare".

Arezzo e le zone rosse, prime espulsioni: in tre allontanati dalla città - Arezzo, 21 luglio 2025 – Via dalla città per tre «sorvegliati speciali». E per chi non è in regola con i documenti di soggiorno, scattano l’espulsione e le procedure di rimpatrio.

MELONI PROROGA IL SUPERBONUS 110% NELL’AREA DEL CRATERE Il Decreto 95/2025, proroga il tanto vituperato Superbonus 110%, nonché le "famigerate" opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, a tutto il 2026: Solo "Per gli interventi effettu Vai su Facebook

Zone rosse a Napoli, il Tar della Campania annulla la proroga: Misure straordinarie per problemi ordinari; Il Tar dà ragione alla rete contro le zone rosse. Annullata l’ordinanza del prefetto di Napoli; Il prefetto proroga le zone rosse a San Giorgio, Castellammare, Pompei, Torre Annunziata e Ottaviano.

Zone rosse a Napoli, il Tar della Campania annulla la proroga: “Misure straordinarie per problemi ordinari” - Annullata la proroga per le zone rosse di Napoli decisa dalla Prefettura: per il Tar si tratta di una misura straordinaria "per far fronte a ordinari" ... Secondo fanpage.it

Zone rosse, Tar boccia la proroga del prefetto. “Misura straordinaria per problemi ordinari” - Accolto il ricorso di associazioni e consiglieri municipalità contro il dispositivo che prevede l’allontanamento per chi possa essere una minaccia per ... Riporta napoli.repubblica.it