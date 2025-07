Malore per il calciatore Mansi | operato d’urgenza per aneurisma cerebrale

Trasportato in eliambulanza al Pronto Soccorso di Castiglione, è stato sottoposto a una TAC che ha rivelato un aneurisma all’arteria vertebrale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore per il calciatore Mansi: operato d’urgenza per aneurisma cerebrale

In questa notizia si parla di: aneurisma - malore - calciatore - mansi

Torino, 22enne morta dopo malore in palestra. Il gestore: “Ha avuto un aneurisma” - (Adnkronos) – "La causa della morte di Martina non è stato né il caldo, né la mancanza dei soccorsi, né dell'aria condizionata".

Martina Gillio morta dopo un malore in palestra, lo zio a Open: «Uccisa da un aneurisma cerebrale, aria condizionata e caldo non c’entrano nulla» - «Ha avuto un aneurisma cerebrale che non sapevamo esistesse e nel momento in cui è arrivata in ospedale è mancata.

Pullman caduto nel Po, l'esito dell'autopsia conferma il malore: Di Carlo ha avuto un aneurisma fulminante - Erano le 17.33 del 26 marzo scorso: il pullman guidato dall'autista Nicola Di Carlo, 64enne, precipita improvvisamente nel fiume Po, sotto gli occhi di decine di persone che, quel mercoledì, si trovavano nella centralissima piazza Vittorio, a Torino.

Borseggi a Venezia, ladri scatenati: una vittima si tuffa, un’altra ha un malore Vai su Facebook

Nola, apprensione per il calciatore Mansi: operato per un aneurisma cerebrale; Davide Mansi operato d’urgenza per un aneurisma cerebrale: come sta il calciatore campano; Roma-Monza, in curva sud spunta uno striscione fascista: è il testo della canzone Er cammerata.

Nola, apprensione per il calciatore Mansi: operato per un aneurisma cerebrale - Ventinovenne, originario di Atrani, l’atleta è stato colto da malore in campo a Scala. Scrive rainews.it

Davide Mansi operato d’urgenza per un aneurisma cerebrale: come sta il calciatore campano - Sta meglio Davide Mansi, il calciatore 29enne del Nola 1925 colpito da un aneurisma cerebrale mentre si trovava nella sua casa ad Atrani, in Costiera Amalfitana. Si legge su msn.com