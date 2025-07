Visite serali escursioni spettacoli degustazioni e attività | l' Estate all’Orto botanico di Padova

L’estate all’Orto botanico dell’UniversitĂ di Padova torna con un ricco programma grazie al quale l’Orto diventa spazio di incontro e scoperta da vivere di giorno e di notte, tra piante, racconti, stelle e storie dal mondo.La stagione si apre e si chiude con due giornate dedicate ai piĂą piccoli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Visita guidata all'Orto botanico al solstizio d'estate - L'associazione Arka organizza la visita guidata all'Orto Botanico dell'universitĂ di Padova che si svolgerĂ Sabato 21 Giugno alle ore 10:30.

Orto Botanico: “Verde d’estate: storie di piante, api e biodiversità ” - Dal 21 giugno 2025 sarà possibile scoprire l’Orto Botanico di Catania con “Verde d’estate: storie di piante, api e biodiversità ”, visita guidata a cura di Officine Culturali al museo verde dell’Università di Catania.

Al Real Orto Botanico di Napoli torna la rassegna "Brividi d'Estate" - Il suggestivo scenario del Real Orto Botanico di Napoli si trasformerà , dal 27 giugno al 3 agosto, in un palcoscenico a cielo aperto per Brividi d'Estate 2025, la storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro che giunge alla sua ventiquattresima edizione, confermandosi uno degli.

Due musei dell'Università degli Studi di Padova entrano ufficialmente nel Sistema Museale Nazionale! L'Orto botanico di Padova– già patrimonio UNESCO, con il nuovo Museo botanico – e il Museo della Natura e dell'Uomo - Università di Padova hanno Vai su Facebook

È l’orto botanico più antico del pianeta: si trova in Italia ed è orgoglio di una città bellissima - Si trova in Italia, anche se tanti italiani non conoscono questo posto, è l'orto botanico più grande del mondo: come visitarlo. Si legge su ecoblog.it

Questo è l’orto botanico più antico del mondo, è in Italia ma in pochi lo conoscono - Nel cuore di Padova si nasconde un orto botanico straordinario, il più antico al mondo ancora nella sede originaria. Segnala greenme.it