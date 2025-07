Per la rissa al centro anziani con pugni e volo della dentiera adesso arriva la pace in diretta tv

Alla fine pace fu. Forse. BisognerĂ attendere domani, mercoledì 30 luglio, o al piĂą tardi venerdì 1 agosto perchĂ© si possa assistere (lo speriamo) alla stretta di mano e all’abbraccio tra i due anziani di Lesmo saliti alla ribalta delle cronache nazionali per quel pugno sferrato dopo una partita. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: pace - anziani - rissa - centro

